Maior exposição de turismo da América Latina retorna ao DF após 22 anos

Depois de 22 anos, o Distrito Federal voltará a ser palco da maior exposição de turismo da América Latina, a ABAV Expo. O evento reúne os principais players do setor e promove a conexão com o principal canal de distribuição do turismo brasileiro: os agentes de viagens. A 51ª edição vai ocorrer no Estádio Nacional Mané Garrincha, de 25 a 27 de setembro. Para 2024, 68% dos stands estão ocupados.

O secretário de Turismo (Setur-DF), Cristiano Araújo, e a presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Agências Viagens (ABAV) Nacional, Ana Carolina Medeiros, conversaram com o Correio para explicar o evento e mostrar sua importância para o setor turístico local.

O secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo (foto: Fotos: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

"O governo do Distrito Federal entendeu que é uma grande oportunidade para Brasília se mostrar como destino turístico e não só como uma capital política, mas onde temos produtos de cultura, arte, gastronomia, entre outros", ressaltou Cristiano Araújo. Ele destacou que a exposição é chamada de "Copa do Mundo do Turismo" e destacou que, ainda que o DF não abra mão de sua vocação cívica, é preciso mostrar outros potenciais. "Trazendo a ABAV Expo para Brasília, podemos mostrar tudo que a cidade tem — arte, cultura, entretenimento, gastronomia, cachoeiras em volta — para o mundo. Esse é o grande diferencial", avaliou.

O evento também deve ter um eixo temático, mostrando o que cada país tem de melhor. "Para isso, vamos fazer visitas focais, em cada embaixada, para que a gente possa sensibilizá-las", adiantou o secretário. "Talvez, outras feiras também tenham esse espaço, mas acreditamos que, como as embaixadas estão concentradas aqui, vai ser mais fácil fazer essa mobilização", observou Araújo.

Referência

A presidente do Conselho de Administração da ABAV, Ana Carolina Medeiros, comentou que, além de fomentar o turismo no Brasil e na América Latina, a exposição promove negócios entre as operadoras. "Ou seja, tudo que envolva turismo estará aqui como expositor, para vender e comprar", salientou. "Também teremos área de treinamento e capacitação, chamada de ABAV Talk", acrescentou.

Ana Carolina Medeiros, presidente da Abav Nacional (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Ana Carolina classifica a ABAV Expo como referência. "O setor passa o ano inteiro aguardando esse evento, para renovar todo o seu conhecimento, seus contratos, além de novas parcerias", observou. A expectativa, segundo ela, é de quebrar o recorde de público da última edição, realizada, em 2023, no Rio de Janeiro. "Ano passado, foram 42 mil participantes e, em 2024, a gente quer superar", cravou Ana Carolina.

A presidente afirmou que compradores internacionais, chamados buyers, virão para o DF três dias antes do evento, para fazer um "grande passeio", proporcionado pela ABAV Expo, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). "Eles irão conhecer a região, para que saiam daqui vendo o que o DF tem de potencial", ressaltou. "A gente sabe que Brasília é um destino turístico, não só pela política, mas por causa da sua história, da sua cultura e da sua gastronomia. Por isso, entendemos que a cidade tem condições, sim, de receber a ABAV Expo", garantiu Ana Carolina.