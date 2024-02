Blog Nosso Parque da Cidade estreia no Correio Braziliense

Estreia nesta quinta-feira (8/2) o blog Nosso Parque da Cidade, assinado pela jornalista e frequentadora assídua do parque Cilene Vieira. A página traz histórias e vivências que tiveram os 420 hectares do espaço como cenário. ”Neste espaço, pretendo compartilhar histórias, curiosidades e experiências vividas no Parque da Cidade, um local que frequento assiduamente, como muitos brasilienses e residentes do Distrito Federal”, conta a autora.

Sem praia e mar, Brasília encanta sua população e visitantes com o Parque da Cidade, que, com mais de meio milhão de visitantes por mês, tornou-se o maior parque urbano do mundo. O ambiente é demcoratico e traz lazer gratuito, com opções para adultos e crianças de todas as idades, sendo o espaço ideal para corrida e caminhada, piquenique entre amigos e familiares, contato com a natureza e muito mais.

A ideia do blog surgiu da paixão da autora pelo local, com o qual sentiu uma conexão imediata desde a primeira vez que visitou a capital do Brasil. “Desde minha primeira visita, fiquei impressionada com a atmosfera do parque. Morando próxima a ele, considero o Parque da Cidade minha varanda, um espaço que me permite observar e compartilhar as inúmeras atividades que lá acontecem”, diz Cilene.

O Nosso Parque da Cidade abordará diversos aspectos do local, desde suas belezas naturais, histórias e vivências das pessoas que o frequentam, agenda de eventos sugeridos pelos leitores e até mesmo denúncias.

“Durante meus 30 anos de visita ao parque, observei atentamente as atividades e interações que ocorrem por lá. Essa rica experiência culminou na criação de crônicas baseadas em diálogos que captam a essência desse espaço único”, finaliza.