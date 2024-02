Homem é preso em Formosa ao agredir companheira por não gostar de comida

Um homem de 33 anos foi preso após agredir a companheira em Formosa (GO). Ele foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, dano e injúria. A vítima, de 24 anos, foi agredida por causa da janta que ela teria feito.

O homem teria jogado a comida no chão, fazendo a mulher limpar a bagunça. Durante a madrugada, a vítima acordou com chutes e socos na cabeça. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o agressor teria dito que iria "bater só na sua cabeça, pra não deixar marcas". Ele ainda quebrou o celular da mulher.

Ao chegar no trabalho, ela solicitou ajuda aos colegas e foi encaminhada para a Delegacia da Mulher. Após realizar a denúncia, o homem foi preso.

Segundo a PC-GO, o agressor já tinha duas outras passagens pela lei Maria da Penha. Se for condenado, pode pegar pena de até 5 anos de reclusão.