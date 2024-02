Em fevereiro tem o quê? Tem carnaval. Para a criançada que ainda não tem planos para aproveitar a folia, shoppings em Brasília oferecem uma alternativa. O Correio separou uma programação completa para reunir toda a família, entre elas: pintura de rosto, brinquedos infláveis, shows, samba e muito mais. Confira;



Pátio Brasil



Os foliões mirins terão cinco horas de festa, neste sábado (10/2), para aproveitar o bailinho de carnaval do pátio Brasil shopping. A festa infantil oferece várias atividades recreativas com muita dança, brinquedos infláveis, pintura de rosto, pipoca, algodão doce, personagens interativos, além de contar com a participação de shows com a banda Trem das Cores. O evento é totalmente gratuito e ocorrerá das 13h às 18h, no Varandão Externo.



Para mais informações acesse aqui o site do Pátio Brasil.

Funcionamento das lojas e alimentação:



10/02 (sábado) - Lojas e Alimentação, das 10h às 22h;



11/02 (domingo) - Lojas, das 13h às 19h a Alimentação, das 12h às 20h;



12/02 (segunda-feira) - Lojas e Alimentação, das 10h às 22h;



13/02 (terça-feira) - Alimentação, das 12h às 20h;



14/02 (quarta-feira) - Lojas e Alimentação, das 12h às 22h.

ParkShopping



Outra opção é no “meu primeiro sambinha”. O ParkShopping oferece folia com samba e atividades temáticas nos dias 10 a 13 de fevereiro. A programação é aberta para a criançada até os 12 anos. Entre as atrações, estão: bateria de escola de samba, hits carnavalescos com DJ, oficinas temáticas, espaços instagramáveis, vídeos 360º, pintura de rosto, customização de chapéu Panamá, oficina de percussão, bailinhos e muito mais. O evento e as oficinas são totalmente gratuitos e ocorrem no 3° piso, no local do antigo boliche (acesso pela escada rolante em frente à Zara), das 14h às 20h, com sessões em três horários.



Para os responsáveis que estejam interessados, basta escolher um entre os quatro dias e agendar o ingresso pelo App multi. Há um limite de quatro cadastros por CPF.



Para agendar a vaga, basta acessar o App Multi, e clicar na aba “Eventos e Atrações”.

Funcionamento das lojas e alimentação:

10/02 (sábado) - Lojas e Alimentação, das 10h às 22h;



11/02 (domingo) - Lojas, das 14h às 20h; Alimentação, das 12h às 22h;



12/02 (segunda-feira) - Lojas e Alimentação, das 10h às 22h;



13/02 (terça-feira) - Lojas, fechadas; Alimentação, das 12h às 22h;



14/02 (quarta-feira) - Lojas e Alimentação, das 12h às 22h.

Para mais informações acesse aqui o site do ParkShopping.

Terraço



O shopping disponibiliza uma festa infantil com pinturas de rosto, brinquedos infláveis e música para não deixar ninguém parado. As apresentações têm início com a banda Hey Johnny, com bailinho, repertório de trilhas sonoras, filmes de animação e marchinha carnavalesca. Além disso, o dia conta com o Dj Barata e a banda Maria vai casoutras. O evento ocorrerá neste domingo (11/2), de 12h às 18h, na entrada principal. Acesso gratuito.

Para mais informações acesse aqui o site do terraço.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel