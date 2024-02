Chuva deve continuar nos próximos dias de carnaval em Brasília

A chuva deve continuar presente na capital federal nos próximos dias. Até segunda-feira (12/2), é esperado tempo com nuvens, pancadas, trovoadas e rajadas de vento, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na segunda, as chuvas devem ser menos intensas do que no domingo (11/2), quando ainda são esperadas pancadas fortes.

Para terça-feira (13/2), a tendência é de tempo mais aberto, com sol entre nuvens. "Podemos ter sim chuva em forma de pancada, mas de forma bem isolada", explica, ao Correio, a meteorologista do Inmet Andrea Malheiros. No entanto, o sol deve durar pouco: há previsão de que voltem as pancadas de chuva ao longo da tarde de quarta-feira (14/2).

Com relação às temperaturas, o domingo deve ser ameno, com 18ºC de manhã e 25ºC à tarde. As temperaturas devem evoluir ao longo da semana, com máxima de 28ºC na segunda-feira, 30ºC na terça e 31ºC a 32ºC na quarta-feira.