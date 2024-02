Bloco Ventoinha de Canudo reúne gerações na Asa Norte

O bloco Ventoinha de Canudo vem desde de 2004 fazendo o carnaval de rua de Brasília mais alegre. Esse ano, ele segue ao longo deste domingo (11/2) das 16h às 22h no conjunto comercial da Entrequadra 205/206 Norte.

Vestida da personagem de Elsa do filme Frozen, a pequena Madalena, 3 anos, se divertia com a "neve" jogada pela mãe, Vânia Loureiro, que veio de Portugal há 10 anos morar na capital. “É a segunda vez que eu a trago ao Ventoinho e esse é um dos bloquinhos mais legais que tem para as crianças. É sempre um clima tranquilo, familiar e seguro”, conta. “Ela fez questão de vim vestida assim”, detalha Vânia.

Madalena de três anos vestida de Elsa personagem do filme Frozen (foto: Mariana Saraiva/CB/DA Press)

Marli Boaventura, 82 anos, não quis ficar de fora da folia e veio com a filha Érika e o amigo João Cabral. “Acho que só o brasileiro sabe fazer o carnaval, a gente tem uma vibração diferente”, disse Marli. “Eu acho que a alegria é a essência da gente”, detalha Érika.

Os amigos João, Marli e Érika (foto: Mariana Saraiva/CB/DA Press)

A expectativa é que a folia reúna cerca de 10 mil foliões.

CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!