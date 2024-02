Motorista de carro com dívidas é detido por policias e admite que bebeu

Na tarde deste domingo (11/2), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve no Parque da Cidade, altura do Parque Ana Lídia, um homem de 45 anos que admitiu aos policiais haver assumido a direção após beber. Além ter ter consumido bebida alcoólica, ele conduzia um carro com quase R$ 13 mil em dívidas.

De acordo com a PMDF, uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito fiscalizava o trânsito na Via S2, perto do centro empresarial Brasil 21, quando viram um veículo trafegando, de modo irregular, pelo canteiro central divisor dos dois sentidos da pista.

Ao tentar verificar o que acontecia e pedir ao carro para parar, o condutor ignorou a ordem e iniciou tentativa de fuga com o veículo, que entrou no Parque da Cidade e se deteve perto do Parque Ana Lídia. Logo que estacionaram, os passageiros — uma família de cinco pessoas, entre elas três menores de idade — desembarcaram, supostamente com a intenção de abandoná-lo, segundo os policiais que os impediram de ir embora.

Aos PMs que o detiveram, o motorista — cuja identidade não foi divulgada — admitiu haver consumido uísque, mas negou-se a fazer o teste do etilômetro. Pela recusa, os policiais deram a ele uma notificação, que se somou a outras três: veículo sem licenciamento para transitar, trafegar por área imprópria e desobedecer ordem de agente de trânsito.

O carro, que estava sem recolhimento da taxa de licenciamento desde 2017 — acumulando por isso uma dívida de R$ 12.750 — e tinha uma restrição judicial desde 2018, foi recolhido ao depósito do Departamento de Trânsito (Detran-DF). Os passageiros foram liberados, como estabelece a legislação de trânsito.