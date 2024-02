Galpão de loja de doces pega fogo e mobiliza bombeiros; veja o vídeo

Um galpão de uma loja de artigos de festas pegou fogo, na tarde desta segunda-feira (12/2), mobilizando bombeiros do Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o caso ocorreu por volta de 15h40, no bairro Parque Estrela D’alva VI, no Novo Gama, entorno do Distrito Federal. No local, os bombeiros se depararam com o galpão da loja, que também é uma distribuidora de doces, com bastante fumaça escura.

Os portões estavam trancados e, por isso, foi necessário a entrada forçada no local. Rapidamente, os bombeiros do DF conseguiram localizar o foco do incêndio. Com uso de linhas d’água, o fogo foi controlado, impedindo que se propagasse para outros setores do galpão e comércios vizinhos. Veja o vídeo.

O rescaldo foi realizado, além da remoção de caixas de fogos de artifício que estavam no galpão. Ninguém ficou ferido. O local ficou aos cuidados do proprietário da loja.

A perícia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionada para investigar o que motivou o incêndio.