Bloco do Amor volta à via S2 com desfile da alegria e do afeto

Com expectativa de receber cerca de 30 mil foliões, o Bloco do Amor voltou, nesta segunda-feira (12/2), à via S2 (embaixo da Catedral Metropolitana de Brasília), de onde não saía originalmente desde 2020. A energia contagiante dos artistas e do público, formado principalmente pela comunidade LGBTQIAP+, teve início às 14h e tem previsão de terminar às 20h, em uma festa onde o destaque é a afetividade.

Um momento marcante da festa ocorreu por volta das 16h30, quando a rainha do Bloco do Amor, Brunetty BG, 26 anos, subiu até a parte superior da Esplanada dos Ministérios e dançou junto dos foliões. "Não é um bloco alternativo, não é um bloco só do público LGBTQIAP+, mas é um bloco sobre amor, sobre afeto", descreveu Brunetty.



O nome da profissional de artes cênicas é Bruna Silva Feitosa, que tem 18 anos de carreira como atriz e performer. Ela define que o bloco é um portal de possibilidades para todo mundo, independente de gênero, raça, classe social ou lado político. "Por isso que a gente brinca que é a República Democrática do Amor", conclui Brunetty.

Bloco do Amor volta à via S2 (foto: Pedro Marra/CB/D.A Press)

O Bloco do Amor desfilou na Via S2 pela última vez em 2020, nos anos seguintes — 2021 e 2022 — a pandemia da covid-19 interrompeu as festas de rua. O retorno ocorreu em 2023, mas na Praça das Fontes, no Parque da Cidade. Agora, o bloco volta para o local onde nasceu.

À frente da coordenação geral da festa, a performer Ava Scherdien, incorpora a Carmem Maravilha, 29, no Bloco do Amor. No fim da tarde, ela preparou uma coreografia de Coração da Perfeita, que é um trocadilho com "prefeita/perfeita do bloco". "Sempre colocamos uma pessoa para ser a 'perfeita'. Mas o importante para a gente é estar aqui na via S2 de volta. O bloco completa nove anos e estou aqui já oito. Fui fã no primeiro e dizia para mim mesmo que queria trabalhar nesse bloco, e hoje lidero varias pessoas", lembra Ava.

A carnavalesca conta que o público cativo se prepara ansiosamente a cada ano para curtir o bloco. "Muitas pessoas vieram falar comigo, dizendo que compraram uma fantasia só para o Bloco do Amor. Vou chegar bem cedo, pois quero pegar o bloco inteiro, porque é bem feito. Isso mostra que a gente faz parte da identidade da cidade", analisa a coordenadora do bloco.









