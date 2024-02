Carnaval 2024: público celebra retorno oficial do bloco Divinas Tetas

Fundado em 2016 por quatro amigos que adoravam o carnaval, o bloco das Divinas Tetas retorna após a pandemia da covid-19. Cerca de 30 mil foliões são esperados para a festa. Nesta segunda-feira (12/2), o público se reúne no gramado da Biblioteca Nacional.

Para o trio Tales Martins, 27, Cristiano Ivo, 42 e Hiago Rodrigues, 31, o carnaval é o momento de compartilhar alegria e diversão. Eles frequentam blocos juntos desde 2017. "Esta edicão é muito especial para mim. Ela celebra o início da minha uniao com o Tales", alegra-se Cristiano. "No mundo em que vivemos hoje, precisamos de momentos como este. As pessoas devem se permitir curtir essa folia", reforça.

Luis Carlos Ramos, 56, natural de Fortaleza, considera o carnaval de Brasília muito mais divertido que o de sua terra natal. "O povo brinca mais. As bandas são mais aleatórias, conseguimos curtir todos os ritmos em um só lugar", comenta. Ele acredita que isso se dá pelo fato de a capital ter pessoas de todos os cantos do país.







< >

CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer