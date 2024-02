Bloco Baratona faz festa para toda a família no Parque da Cidade

Em clima acolhedor e entusiasmado, o tradicional bloco Baratona reuniu centenas de pessoas, nesta segunda-feira (12/2), no estacionamento 12 do Parque da Cidade. Camas elásticas, música animada, personagens de desenhos animados e super-heróis animaram às famílias.

Fabiana Muniz, 37 anos, estava vestida de rainha de copas. “Eu escolhi essa fantasia porque sou a comandante da família”, brinca. “Tem mais de 13 anos que a gente vem no Baratona”, completou. Ela levou a filha Kethen e o marido, Jonny Nascimento para a festa. “Trago minha filha porque é o que eu não tive na infância e eu quero passar para ela”, afirma.

A colombiana Lina Burbano, 18, estava no palco fazendo a animação das crianças vestida da princesa Anna, do filme Frozen. “É um carnaval completamente diferente, mas tem sido super legal, as pessoas são muito animadas. Eu adoro a cultura brasileira”, disse.

O bloco teve um espaço separado para que pessoas com deficiências (PCD) pudessem curtir a folia. A estimativa da organização e de que o bloco reúna mais de 30 mil foliões.







< >

CB Folia



De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!