Bloco da Tesourinha não terá tradicional desfile nesta terça de carnaval

O Bloco da Tesourinha não terá o tradicional desfile nesta terça-feira (13/2) de carnaval este ano. O bloco desfilou, como de costume, no domingo (11/2) na SQN 410, mas informou pelas redes sociais que não sairá nesta terça.

O bloco tem 17 anos de existência e costuma arrastar os pequenos foliões no carnaval. A festa é comandada por Paulo Córdoba, com guitarras e zabumba. Seus instrumentos se fundem à sonoridade da orquestra popular Marafreboi — que segue a tradição dos metais e percussão típicos de Olinda.

CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!