Motorista de aplicativo esfaqueia homem que agredia a companheira

Na noite desta segunda-feira (12/2) de carnaval, um motorista de aplicativo esfaqueou um homem de 39 anos que agredia a companheira, de 41 anos, com socos, chutes e, até mesmo, uma mordida na mão direita da mulher, durante uma corrida. O caso ocorreu na Asa Sul, na quadra 102.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) foi acionada por populares que presenciaram as agressões. Assim que chegaram ao local, os policiais depararam-se com o casal e o motorista do aplicativo em uma discussão.

O motorista relatou que, durante a corrida, o homem começou a agredir fisicamente e verbalmente a companheira. Por isso, ainda segundo o condutor, ele decidiu intervir para proteger a mulher das agressões.

No entanto, de acordo com a PMDF, a intervenção resultou em agressões direcionadas ao motorista também. O passageiro passou a desferir socos contra o condutor, que se defendeu usando uma faca que tinha consigo.

O agressor, que apresentava ferimentos causados pela faca do motorista, foi levado ao Hospital de Base (HB). Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) da Asa Sul, onde ficou detido em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria, vias de fato e resistência à prisão.

Segundo a Polícia Militar, levar o homem à delegacia não foi fácil, pois ele apresentava um comportamento agressivo e resistente. De acordo com a PM, foi necessário o uso de força pelos policiais para garantir a segurança de todos os envolvidos. O motorista de aplicativo, conforme a PMDF, responderá por porte de arma branca.