Quarta-feira de cinzas é ponto facultativo até 14h no DF; veja o que abre

No Distrito Federal, esta quarta-feira de cinzas (14/2), data que marca o fim do carnaval, é considerada como ponto facultativo até 14h. Portanto, alguns serviços serão retomados. Nos bancos, por exemplo, o início do expediente começa às 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.

O expediente dos postos de atendimento da Neoenergia serão retomados nesta quarta, de 12h às 17h. Todas as unidades dos restaurantes comunitários do DF também voltarão a funcionar hoje. Além disso, os centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de Convivência (Cecons) abrirão normalmente a partir de 14h, assim como as unidades de atendimento do Na Hora e as agências do trabalhador.

Cultura

A Biblioteca Pública de Brasília, a Biblioteca Nacional, a Casa do Cantador, a Centro Cultural Três Poderes, o Espaço Oscar Niemeyer, o Eixo Cultural Ibero-americano, o Espaço Cultural Renato Russo, o Museu de Arte de Brasília, o Museu do Catetinho, o Memorial dos Povos Indígenas, o Museu Nacional da República e o Museu Vivo da Memória Candanga também abrirão a partir de 14h desta quarta.

Parques

Segundo o Instituto Brasília Ambiental, todos os parques ecológicos administrados pelo órgão estarão funcionando normalmente nesta quarta-feira (14). Confira abaixo os horários de funcionamento:

Parque Recreativo do Gama: Aberto todos os dias, das 6h às 18h;

Parque Distrital das Copaíbas: Aberto todos os dias, das 8h às 18h;

Monumento Natural Dom Bosco: Aberto todos os dias, das 6h às 20h;

Parque Ecológico do Paranoá: Aberto todos os dias, das 6h às 18h;

Parque Ecológico Sucupira: Aberto todos os dias, das 6h às 20h;

Parque Ecológico do Lago Norte: Aberto todos os dias, das 6h às 18h;

Parque Ecológico da Asa Sul: Aberto todos os dias, das 6h às 20h;

Parque Ecológico Olhos d’água: Aberto todos os dias. Portão principal: 5h30 – 20h. Portões laterais: 6h – 18h;

Parque Ecológico Ezechias Heringer: Aberto todos os dias, das 6h às 22h;

Parque Ecológico de Águas Claras: Aberto todos os dias, das 5h às 22h;

Parque Ecológico do Riacho Fundo: Aberto todos os dias, das 6h às 18h;

Parque Ecológico Areal: Aberto todos os dias, das 6h às 18h;

Parque Ecológico Veredinha: Aberto todos os dias, das 6h às 22h;

Parque Ecológico Cortado: Aberto todos os dias, das 6h às 18h;

Parque Ecológico Três Meninas: Aberto todos os dias, das 7h às 18h;

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: Aberto todos os dias, das 6h às 18h;

Parque Ecológico Península Sul: Aberto todos os dias, das 6h às 22h.