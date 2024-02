Alô, foliões, hora de se despedir do carnaval e voltar à programação normal da semana. Notícia difícil, eu sei. Mas nesta quarta-feira de cinzas (14/2) o dia amanheceu ensolarado e cheio de brilho, para nos lembrar que, apesar do retorno à labuta, a sexta-feira está logo ali, a postos. E o calor deve permanecer durante a tarde, com poucas possibilidades de chuvas passageiras e isoladas — verão, né?

No entanto, a partir de quinta-feira (15), os fãs de tempestades podem comemorar, pois as precipitações voltam acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, segundo Deise Moraes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Por enquanto, o Distrito Federal segue sem alertas de perigos associados às chuvas.

No DF, a temperatura mínima foi de 16ºC e a máxima pode chegar a 32ºC. Já a umidade fica em torno dos 25% e 95%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima de 16ºC e a máxima pode atingir os 30ºC; a umidade fica entre 95% e 30%.