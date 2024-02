Carol Barcellos se pronuncia após ser acusada de roubar marido de amiga

Carol Barcellos quebrou o silêncio nesta terça-feira (13), após ser acusada por Renata Heilborn de ter sido amante do seu ex-marido, Marcelo Courrege. Em um comunicado publicado em seu perfil do Instagram, a loira confirmou as especulações de traição, depois que a jornalista global anunciou que está namorando o comunicador.

“Fui casada durante 10 anos, no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha, madrinha do meu casamento", iniciou Renata que apagou a publicação minutos depois da repercussão.

Ela continuou o desabafo e afirmou que foi durante a sua saída da TV Globo que descobriu que estava sendo traída pela sua melhor amiga. "Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso. Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga - daquelas confidentes e que eu convivia diariamente".

Renata Heilborn ainda revelou que assim que descobriu a relação extraconjugal, Marcelo Courrege saiu de casa e foi morar com Carol Barcellos. "Depois que eu descobri, numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua "paixão". Eu demorei pra ficar bem, pra me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar, porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga".

Em resposta às acusações feitas pela ex-melhor amiga, Carol Barcellos enviou uma mensagem ao jornalista Leo Dias se defendendo. “A história não é essa […] Muitas mentiras, triste”, declarou ela ao colunista.