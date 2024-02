Com desfile cancelado, Acadêmicos da Asa Norte promove evento na sexta (16/2)

A Acadêmicos da Asa Norte vai promover um evento gratuito de carnaval na sexta-feira (16/2) com a participação de outras escolas de samba do Distrito Federal. O grupo havia divulgado que faria um desfile não oficial, na ausência do desfile do grupo especial do DF, na terça-feira de carnaval (13/2) no Eixão. A atividade, no entanto, teve que ser cancelada por uma ordem do GDF, que vetou as festas de carnaval no Eixo.

O evento vai ocorrer na quadra do Acadêmicos, no Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN), trecho 3. Além de celebrar o carnaval, a festa, que vai contar com roda de samba comandada por Alexandre D’Samba e Myriam Tassy, comemora os 55 anos da escola.

Segundo a organização, a Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (ARUC) e a Capela Imperial já estão confirmadas no minidesfile que deve ocorrer a partir das 19h na quadra do local. A Acadêmicos da Asa Norte convidou ainda mais escolas de samba do DF e aguarda confirmações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acade?micos da Asa Norte_NOVO! (@academicosan_oficial)