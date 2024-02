Nesta quarta-feira (14/2), DF terá 64 pontos de vacinação contra a dengue

A campanha de vacinação exclusiva para crianças de 10 e 11 anos de idade contra a dengue terá 64 pontos de vacinação nesta quarta-feira (14/2). A maioria dos pontos abre à tarde, das 14h às 17h. O atendimento prosseguirá nos demais dias úteis. Para ser imunizada, a criança deve comparecer com os pais ou responsáveis, com documento de identidade e caderneta de vacinação.



As crianças que apresentarem sintomas de dengue ou que tenham contraído a doença nos últimos seis meses devem aguardar para iniciar o esquema vacinal, composto por duas doses com intervalo de 90 dias. Mais orientações podem ser obtidas diretamente com as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A lista completa com endereços e horários está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Confira algumas Unidades de Saúde que estarão abertas:

UBS 1 Varjão

UBS 3 Vila Planalto

UBS 1 Asa Sul

UBS 1 Sobradinho

UBS 2 Sobradinho

UBS 3 Sobradinho – Nova Colina

UBS 1 Sobradinho II

UBS 1 Planaltina - Buritis IV

UBS 4 Planaltina - Estância

UBS 5 Planaltina - Arapoanga

UBS 8 Planaltina - Vale do Amanhecer

UBS 20 Planaltina

UBS 1 Paranoá

UBS 2 Paranoá

UBS 3 Paranoá

UBS 4 Paranoá - Jardim II

UBS 1 Jardins Mangueiral

UBS 1 Itapoã

UBS 3 Itapoã

UBS 1 São Sebastião

UBS 2 São Sebastião - TRE

UBS 3 São Sebastião - Residencial Oeste

UBS 9 São Sebastião - Bosque 1

UBS 10 São Sebastião – João Cândido

UBS 1 Gama

UBS 2 Gama

UBS 2 Santa Maria

UBS 6 Santa Maria

UBS 1 Candangolândia

UBS 1 Estrutural

UBS 1 Riacho Fundo II

UBS 5 Riacho Fundo II

UBS 1 Águas Claras - Areal

UBS 1 Vicente Pires

UBS 3 Taguatinga

UBS 7 Taguatinga

UBS 2 Samambaia

UBS 3 Samambaia

UBS 7 Samambaia

UBS 2 Recanto das Emas

UBS 5 Recanto das Emas

UBS 1 Ceilândia

UBS 2 Ceilândia

UBS 5 Ceilândia

UBS 6 Ceilândia

UBS 7 Ceilândia

UBS 8 Ceilândia

UBS 9 Ceilândia

UBS 10 Ceilândia

UBS 11 Ceilândia

UBS 12 Ceilândia

UBS 15 Ceilândia

UBS 17 Ceilândia

UBS 2 Brazlândia - Vila São José