Bloco Portadores da Alegria mostra a importância da inclusão no carnaval

Com o último dia de carnaval chegando ao fim, o bloquinho Portadores da Alegria realiza, nesta terça-feira (13/2), uma festa com muita alegria, diversão e inclusão no Estacionamento 12 do Parque da Cidade.

O produtor do bloquinho, Paulo Henrique de Oliveira, destacou a importância de um bloco para as crianças em um ambiente inclusivo. "Nós trabalhamos com carnaval há mais de 30 anos e percebemos a necessidade de atender a comunidade PcD. Mas nada exclusivo e sim inclusivo", ressaltou. "Aqui eles brincam tanto quanto as pessoas que não têm qualquer tipo de limitação e esse é o nosso objetivo", acrescentou.

João Pires, 57, pai de João Paulo, 17, que é PcD e frequenta o bloco há oito anos, relata a experiência na festa. "Aqui é muito tranquilo, por ter um espaço também para pessoas que são PcD. Ele (o filho) é quem pede para vir", revelou.









Além disso, a folia contou com camas elásticas, shows de mágica, pinturas de rosto e muita música. O bloco, que desfila desde 2015, fez a festa da criançada até às 20h30 desta terça-feira de carnaval.

