Com a alta nos casos de dengue no Distrito Federal, também houve o aumento do número de denúncias relacionadas à doença. Segundo o Governo do DF (GDF), entre os dias 1º de janeiro e 13 de fevereiro deste ano, a Ouvidoria registrou 3.409 demandas com relação à dengue. No mesmo período do ano passado, foram computados apenas 253 registros sobre o mesmo assunto. O número representa um aumento de 1.247,4%.



De acordo com o governo, a participação efetiva da população ajuda a traçar medidas estratégicas para reduzir os casos da doença. Por meio das demandas computadas na Ouvidoria, o GDF direciona e reforça o trabalho em locais com mais incidência de casos, concentrando a fiscalização nesses pontos. Ao registar no canal, o órgão responsável recebe imediatamente a solicitação e começa a contar o prazo legal para que sejam tomadas as providências.

A demanda, solicitação ou denúncia pode ser feita a qualquer hora no ParticipaDF. Também é possível registrar por meio do telefone 162, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos fins de semana e feriados, das 8h às 18h.

Outro canal

O GDF disponibiliza, desde o dia 18 de janeiro, o telefone 199 para receber, tratar e encaminhar denúncias que envolvam focos da dengue nas regiões do DF. A linha é administrada pela Subsecretaria de Defesa Civil em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

O telefone funciona 24 horas por dia. Além das demandas relacionadas à dengue, o canal também tira dúvidas sobre atendimento a pessoas sintomáticas. Em média, o canal recebe 59 denúncias por dia com 1.594 denúncias registradas até o dia 12 de fevereiro.

Com informações da Agência Brasília



