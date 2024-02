CB Folia: Bloco das Montadas leva 3º lugar na premiação de Melhor Bloco

Na disputa de Melhor Bloco no Carnaval, de 2024, o Bloco das Montadas levou o terceiro lugar no prêmio CB Folia deste ano. O bloco, que saiu às ruas no domingo (11/2), já ganhou três prêmios em edições anteriores. A premiação ocorreu nesta sexta-feira (16/2), no auditório do Correio Braziliense.

Diretor técnico do bloco e devidamente montado, Victor Baliane comemorou mais uma indicação para o prêmio de Melhor Bloco de Carnaval. “Nós já somos tricampeãs de melhor bloco. Mas claro que a gente sempre ouve e vemos o que falam nas redes sociais. Muita gente tem falado a respeito da lama por conta da chuva e do local, mas sabemos também que o público se divertiu muito”, comentou.

Victor celebrou ainda um carnaval de 2024 com poucas ocorrências no Bloco das Montadas, que contou com a parceria do Folia com Respeito. “Graças a Deus, tivemos poucas ocorrências. Acho que muito disso é por conta da Segurança Pública que estava bem efetiva com a gente”, ressaltou.

Após a premiação, o diretor técnico comentou sobre a colocação neste ano e comemorou que, apesar dos contratempos, os foliões puderam aproveitar o bloco. “Estamos mega felizes de ter recebido o terceiro lugar. E é claro que, prêmio é prêmio. A chuva já deixou a gente muito tensa, então a gente já esperava que o público fosse ficar meio assim, embora eles tenham curtido bastante”, destacou Victor. “O Carnaval não é só um dia. Todo mundo sabe que a gente passa meses projetando e planejando tudo. Tudo que a gente planejou para fazer, nós conseguimos realizar da melhor maneira possível e receber esse reconhecimento do CB Folia é incrível”, completou.























CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorreu as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024.

A premiação também incluiu a participação dos leitores do Correio, que tiveram a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, foram premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil.