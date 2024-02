CB Folia: Divinas Tetas fica em segundo lugar como Melhor Bloco de Rua

É hoje! A premiação do CB Folia aconteceu na tarde desta sexta-feira (16/2), no auditório do Correio Braziliense e consagrou aqueles que fizeram bonito no carnaval do Distrito Federal de 2024. O segundo lugar como Melhor Bloco de Rua é ficou com o Divinas Tetas, que saiu na segunda-feira (12/2).

Percussionista e um dos fundadores da banda, Thiago Delima diz que é uma alegria estar entre os melhores. “É muito trabalho o ano inteiro e ser reconhecido pelo Correio Braziliense, um veículo de informação que é muito importante para a cidade e para o país também, é muito importante. Endossa ainda mais a vontade continuar fazendo carnaval”, comenta.

Vocalista da banda, Aloizio Lows destaca o planejamento do bloco. “A gente fica alguns meses focado em realizar um evento que dura só algumas horas durante um dia. Então, é muito bom ter esse reconhecimento, sem dúvida é muito bom pra gente”, vibra.

Paula Rios é produtora do Divinas Tetas e ressalta a conscientização do público quanto ao assédio. “Acredito que tem tido cada vez mais uma conscientização do público. A gente, enquanto Divinas Tetas, fica numa campanha intensa de educação, de cuidado e de conscientização de todas as formas de assédio”, afirma.

CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorreu as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024.

A premiação também incluiu a participação dos leitores do Correio, que tiveram a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil.