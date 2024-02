CB Folia: Bloco do Amor é o grande campeão do prêmio em 2024

O Bloco do Amor é o grande campeão do prêmio CB Folia de 2024. O bloco, que levou mais de 50 mil pessoas à Via S2 na segunda-feira de carnaval foi escolhido o melhor bloco pelo júri técnico e pela votação popular. Também levou o prêmio de melhor momento.

Na premiação, iniciada na tarde desta sexta-feira (16/2), a coordenadora-geral do bloco, Ava Scherdien, 29 anos, celebrou: "A gente teve foliões de tudo que é direito, e estamos muito felizes, porque agora é só mais uma força de resistência, axé e muita purpurina para que, no ano que vem, a gente faça melhor e que traga mais foliões e folionas com muito amor!".

A coordenadora ressaltou, ainda, que o bloco apoia o público LGBTQIAP+ e que vai manter a festa viva. "Como bloco, não tem como parar a gente. Isso é a maior marca (apoio à comunidade LGBTQIAP+), porque a gente banca o bloco para as pessoas preconceituosas verem que a gente consegue fazer o que quisermos se nos reunirmos. Estava todo mundo cantando, na paz, e se ajudando para dar certo", conta a carnavalesca.

Para ela, fica o aprendizado para a edição de 2025, de fazer uma festa o mais organizada possível, para ser capaz de receber uma multidão. "Foi o bloco que ficou mais lotado e tivemos uma grande sorte: teve sol. Foi o dia mais bonito."



















Em relação à segurança pública, Ava informa que os maiores problemas foram furtos de celulares e mobilidade impossibilitada diante da lotação da Via S2. "Pessoas acharam celulares e devolveram. Acho isso muito bonito, porque é uma energia do Bloco do Amor. Tivemos que mudar a nossa trajetória, porque normalmente subimos e descemos. Mas tinha tanta gente que a segurança pública disse que poderia acontecer acidentes com os foliões", analisa.

Ava incorporou Carmem Maravilha no Bloco do Amor. No fim da tarde, ela preparou uma coreografia de Coração da Perfeita, que é um trocadilho com "prefeita/perfeita do bloco".

A energia contagiante dos artistas e do público, formado principalmente pela comunidade LGBTQIAP+, teve início às 14h e terminou às 20h, em uma festa onde o destaque foi a afetividade.

Um momento marcante da festa ocorreu por volta das 16h30, quando a artista Brunetty BG, 26 anos, subiu até a parte superior da Esplanada dos Ministérios e dançou junto dos foliões, que estavam na Via S2.

O Bloco do Amor desfilou na Via S2 pela última vez em 2020, nos anos seguintes — 2021 e 2022 — a pandemia da covid-19 interrompeu as festas de rua. O retorno ocorreu em 2023, mas na Praça das Fontes, no Parque da Cidade. Agora, o bloco volta para o local onde nasceu.

CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorreu as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024.

A premiação também incluiu a participação dos leitores do Correio, que tiveram a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil.