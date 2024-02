Ministra anuncia Casa de governo e bases "inter-agências" em terra Yanomami

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, anunciou, nesta quinta-feira (22/2), um pacote de medidas voltadas para a saúde dos Yanomamis. Em 2023, logo nos primeiros momentos do governo Lula, foi declarada emergência de saúde na terra indígena, causada pelo garimpo ilegal. “Agora a gente sai desse estado de ações emergenciais e passamos ao estado de ações permanentes, a partir da instalação da Casa de Governo em Boa Vista (RR)”, declarou a ministra.



“Hoje mesmo tivemos uma reunião com o presidente Lula, com a Casa Civil, com a ministra (da Saúde) Nísia (Trindade) e vários outros Ministérios. Esta Casa terá uma composição de 13 Ministérios diretamente presente em Boa Vista para acompanhar, para garantir a implementação das ações necessárias dentro do território”, declarou Sonia.

Uma comitiva composta por representantes dos órgãos da Casa de Governo viajará à Boa Vista na próxima quarta-feira (28/2) e o anúncio oficial do grupo será feito no dia seguinte, já em “diálogo com as lideranças indígenas de Roraima, até porque eles também farão parte dessa discussão” de ações dentro do território Yanomami.

Além disso, serão instaladas bases “inter-agências” dentro do território para “manter a fiscalização permanente com o apoio direto das Forças Armadas”.

“Para isso tudo ser implementado, conseguimos garantir um crédito extraordinário no valor de R$ 1,2 bilhão para que essas ações sejam implementadas. Já com o Ministério de Gestão e Inovação, nós realizamos, junto com o Ministério dos Povos Indígenas e Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), o contrato emergencial para garantir toda a logística necessária, para além do contrato permanente, em que está sendo trabalhado para ser assinado ainda este ano”, comentou a ministra.