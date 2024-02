Policiais penais aceitam proposta do GDF para reajuste de 18%

Policiais penais aceitaram a proposta do Governo do Distrito Federal (GDF) de conceder reajuste salarial de 18% para a categoria.

O acordo foi fechado após assembleia geral dos servidores na manhã desta sexta-feira (23/2), na entrada do Complexo Penitenciário da Papuda. A proposta apresentada pelo Executivo prevê o reajuste em uma parcela, mas impõe algumas medidas.

Uma delas é de que os policiais penais terão de abrir mão do pedido enviado ao Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no ano passado, para inclusão da categoria no Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). O GDF fará o mesmo, já que também encaminhou a solicitação ao governo federal para a inclusão da categoria.

O FCDF é uma verba da União destinada, anualmente, ao governo do Distrito Federal para ser utilizada nas áreas de saúde e educação. No que diz respeito à segurança, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) são bancados em sua totalidade pelo governo federal.

Greve

A proposta do Palácio do Buriti foi costurada em meio a indicativos de greve. No mês passado, o Sindicato dos Policiais Penais do DF (Sindpol-DF), em assembleia, decidiu que o serviço voluntário fosse suspenso a partir de fevereiro – o que acabou não se concretizando.

A maior reivindicação era justamente a falta de reajuste salarial. Com o aceite da categoria, o GDF prevê que os policiais penais abram mão da solicitação enviada ao governo federal para avançar no reajuste, que deverá ser encaminhado à Câmara Legislativa (CLDF).