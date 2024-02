Jade Magalhães e Luan Santana desembarcam de mãos dadas em SP

Oficializado! Luan Santana e Jade Magalhães foram flagrados desembarcando no Aeroporto Internacional de Guarulhos de mãos dados, na manhã desta terça-feira (27). Os dois passaram dez dias de férias no México em uma viagem romântica.

Essa é a primeira exposição pública do sertanejo com a influenciadora após reatarem o namoro. O casal estava no corredor do aeroporto quando os paparazzi encontraram os dois, que sem tentar esconder sorriram para as câmeras.

Nos últimos meses, desde que terminou o noivado com Izabela Cunha, houve especulações de que os dois estavam tentando voltar. No entanto, neste final de semana as suspeitas ficaram ainda mais fortes. Segundo informações do jornal Extra, uma pessoa próxima ao casal afirmou que os dois já falam em casamento. “Eles voltaram, sim. E, pelo jeito que as coisas vão, teremos a oficialização em breve. Ela sempre foi o porto seguro dele, que voltou a falar de se casar”.

O sertanejo já estava cercando a ex-companheira desde o fim do antigo relacionamento, mas parece que o cantor precisou insistir. “Foi trabalhoso, mas eles têm muita história. Luan amoleceu o coração da Jade. Ela desbloqueou as redes sociais e voltaram a conversar”, conta outra pessoa, que conhece a moça.

Ainda de acordo com as informações, Luan Santana e Jade Magalhães voltaram a se encontrar apenas em dezembro de 2023. No final de janeiro, o cantor amoleceu mais ainda o coração da designer de moda ao levar para um jantar num de seus restaurantes preferidos, em São Paulo.

Vale lembrar que, os dois terminaram o noivado após 12 anos juntos, em 2020. Em 2021, ele começou a namorar a modelo Izabela Cunha, da qual também ficou noivo. Dois anos depois, eles terminaram. Já Jade nunca foi vista com outro homem publicamente após o término com o artista.

























a jade toda felizinha que fofa e o luan nunca mais parou de sorrir

pic.twitter.com/gcp6O6hDWm — ju (@clinexvalu) February 27, 2024