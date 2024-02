Solidariedade: ateliê promove oficina de confecção para mulheres do DF

Como parte da comemorações do dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Instituto Social e Cultural em conjunto com Texturas e Ateliê realizam ações voltadas para as mulheres que vivem em situação de rua. Entre as ações ocorrerá a Oficina Solidária, que será realizada nesta quinta-feira (28/2), às 14h e no dia 2 de março, às 9h.

A oficina vai ensinar a confeccionar bolsas para guardar itens como sabonetes, shampoos e cremes, as chamadas nécessaires. As inscrições para a oficina custam R$ 50 e o valor será integralmente destinado à compra dos objetos que vão compor as bolsas a serem distribuídas. O principal objetivo é atender às necessidades básicas das mulheres em situação de rua, um grupo especialmente vulnerável. As aulas acontecerão no ateliê localizado na 506 Sul.

Uma das organizadoras, Helô Rocha, destaca que, embora a ação possa ser considerada modesta em termos de escala, "é profundamente significativa. Graças ao trabalho voluntário e à arrecadação proveniente das inscrições nas oficinas, estamos mobilizando mulheres em prol daquelas que são mais vulneráveis." disse.

Valor da inscrição: R$ 50,00

Chave pix: 782bf61a-65df-4b63-852c-d75948f6f842

Para mais informações: texturaslabsb@gmail.com



