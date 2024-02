Mega-Sena: Apostadores revelam como vão usar o dinheiro caso ganhem

Na última terça-feira (27/2) o prêmio válido pelo concurso 2693 da Mega-Sena acumulou novamente em um valor de R$ 135 milhões, e o sorteio acontecerá novamente nesta quinta-feira (29/2). As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa até 19h. O valor mínimo para concorrer é R$ 5, marcando seis dezenas no bilhete.

O Correio foi à Rodoviária do Plano Piloto e questionou a população sobre como usariam esse dinheiro, caso ganhem. A secretária Geane do Carmo, de 42 anos, revela que ajudaria ao próximo: “Eu ajudaria minha família, os velhinhos, animais de rua, pessoas em situações de rua, em termos gerais, para ajudar o próximo. E uma parte deixaria guardado para me ver depois o que eu iria fazer”, disse ela. A secretária também disse que provavelmente não deixaria de trabalhar porque ama o seu trabalho atual. “Trabalho com pessoas maravilhosas. Então, acho que esse dinheiro não viraria minha cabeça. Dividiria com quem precisa”, avisa.

Rodrigo Brito, 38, pensa em usar o dinheiro para se mudar. “Eu usaria o dinheiro para sair do Brasil. Iria para o Canadá, Estados Unidos ,para algum lugar onde a leis fossem justa para os habitantes”, disse ele. O morador de Sobradinho Eber Ribeiro, 44, revelou seus planos de investimentos caso ganhe. “Eu reservaria 10% para tirar o pé da lama, para tirar uma onda de rico. Levaria todo mundo (de sua família) para a praia”, contou aos risos. “E o resto eu aplicava, e viveria de juros”.



Como jogar

Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela. Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site loteriasonline.caixa.gov.br e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti