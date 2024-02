"Em abril devemos vivenciar a redução de casos de dengue", diz secretária

A secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Lucilene Florêncio, fez a abertura dos painéis para o debate Dengue — Uma luta de todos, que ocorre nesta quinta-feira (29/2), no auditório do Correio.

Lucilene acredita que até a segunda quinzena de março, os casos da doença se estabilizem. “Isso é próprio da sazonalidade da doença, e agora estamos passando pelo máximo, e, do ponto de vista epidemiológico, é previsto que haja uma estabilização e em abril a gente possa vivenciar uma redução”, almeja.

Uma das causas apontadas por Florêncio para a atual epidemia são as mudanças climáticas. “Nós tivermos o El niño, temos chuva, quando deveria ter sol e isso causa essa atipicidade”, relata.

A chefe da pasta enfatiza que a SES tem feito um plano contingenciamento. “Construímos um plano de enfrentamento desde o final de 2023 e estamos vindo com armadilhas, estamos monitorando onde tem um maior número de ovos para fazer o uso do fumacê. dos locais onde tem o mosquito adulto, e nós temos a questão das visitas aos domicílios”, disse Lucilene.

A gestora celebra que o DF foi o primeira unidade da federação a começar a vacinação. “Esse imunizante é um cuidado a médio, longo prazo, mas nós já começamos”, disse. A secretária alerta que a dengue é uma doença que vai além da saúde, ela abrange o ponto de vista ambiental. ”É necessário alterações de hábitos de vida, precisa ter alterações de comportamento”, finalizou.



CB. Debate

Com o aumento dos casos de dengue no Distrito Federal, o Correio Braziliense promove, nesta quinta-feira (29/2), o seminário Dengue — Uma luta de todos, que ocorre das 9h às 13h e conta com a presença de especialistas da área e autoridades políticas para discutir ações de combate à doença e prevenção. Além disso, o evento visa gerar um diálogo com a sociedade acerca da importância do envolvimento da população para o enfrentamento da epidemia. O seminário presencial é realizado no auditório do jornal, mas conta com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais do Correio.

Entre 1° de janeiro e 24 de fevereiro, o DF registrou 55 mortes por dengue, conforme dados do último boletim epidemiológico, divulgado na segunda-feira (26/2) pela Secretaria de Saúde do DF (SES), que ainda investiga 82 óbitos. Os casos prováveis da doença somam 100.558, um aumento de 1.449,6% em relação ao mesmo período do ano passado.