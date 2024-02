Não há risco de falta de repelentes e testes de dengue, diz diretor-presidente da Anvisa

O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, disse, nesta quinta-feira (29/2), que em breve haverá pedidos para registro de autotestes para a dengue. "É provável que em breve teremos pedido de registro de autoteste de dengue, como política do Ministério da Saúde", disse durante o CB.Debate Dengue, uma luta de todos, promovido pelo Correio Braziliense. Ele também tranquilizou a população em relação à falta de repelentes e pesticidas. “Não há ameaça de desabastecimento desses insumos, bem como de testes de dengue”, avisa Antônio.

Especialistas da área da saúde, gestores públicos e pesquisadores participam, na manhã desta quinta-feira (29/2), do CB.Debate. Antônio Barra Torres vê no evento a oportunidade de levar à população aquilo que é mais importante no momento. “Informação clara, precisa, bem transmitida e vinda de pessoas que estão trabalhando contra a dengue”, descreve o diretor-presidente.

Barra ainda destacou que as vacinas levam um tempo para ter efeito de proteção para a população, o que torna ainda mais imprescindíveis ações imediatas, que é informar a população a evitar focos do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e zika.

“A ação concreta agora é não se cansar de repetir que o combate ao foco do mosquito é muito importante, aí entra os gestores públicos do governo, seja federal, estadual ou municipal, que têm uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Mas todos nós temos um vasinho de planta, um pote de água para o nosso pet. Temos que ter cuidado e trocar sempre a água”, ressalta o representante da Anvisa.

Antônio Barra também lembra que o fenômeno El Niño tem provocado muita chuva e muito calor na América do Sul, o que favorece a proliferação do mosquito. “Precisamos ficar atentos e os organismos de saúde sempre trabalhando no desenvolvimento e aprovação de vacinas”, analisa.

Com o aumento dos casos de dengue no Distrito Federal, o Correio Braziliense promove, nesta quinta-feira (29/2) a partir das 9h, o CB.Debate Dengue, uma luta de todos. O evento tem o intuito de conscientizar autoridades sobre as suas responsabilidades, além de promover um diálogo com a sociedade acerca da importância do envolvimento da população para o enfrentamento da epidemia.

