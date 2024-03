Estudante de 15 anos é esfaqueado na porta da escola no Itapoã

Um adolescente de 15 anos está internado em estado grave após ser esfaqueado dentro da escola, no Centro Educacional Zilda Arns, no Itapoã. O caso ocorreu no fim da tarde dessa quinta-feira (29/2) e até a última atualização dessa reportagem ninguém havia sido preso.

O menor saiu da casa da tia para ir à escola por volta de 12h. Às 17h, ele retornou para a casa, comeu algo e retornou à instituição. Por volta das 18h20, enquanto saia novamente do colégio, um grupo de jovens saiu de dentro de um carro e partiu para cima do menor. O adolescente conseguiu entrar na escola, mas ainda assim foi atingido a facadas na nuca e na lombar.

À polícia, uma testemunha contou que a suspeita era que a vítima tinha roubado uma bicicleta e, por isso, os envolvidos teriam ido “acertar as contas”. O adolescente foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde permanece em estado grave. Um amigo do adolescente relatou aos policiais que, momentos antes do crime, a vítima enviou uma mensagem a ele dizendo: “mexeram comigo, desce aqui”. O rapaz disse ainda que o menor nunca mencionou quaisquer desentendimentos com alguém na escola. O caso é investigado como tentativa de homicídio pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).



O que diz a Secretaria de Educação?

Em nota, a Secretaria de Educação do DF informou que a equipe gestora do CEF Zilda Arns, no Itapoã, comunicou que um estudante foi abordado por um carro ao lado de fora da escola e quando retornou para a Unidade Escolar foi atacado com arma branca. A escola possui vigilância 24h.

"Diante da agressão ocorrida, a gestão da escola acionou imediatamente a Polícia Militar e a Corpo de Bombeiros para prestar os primeiros socorros a vítima. A Secretaria de Educação repudia qualquer forma de violência, dentro ou fora da escola, e reforça o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos, para garantir a segurança e integridade da comunidade escolar."