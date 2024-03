Mãe forja suicídio e mata filha com cabo de computador; autora foi indiciada

Uma mulher, de 50 anos, foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por homicídio qualificado contra a própria filha, de 26 anos. O crime ocorreu em 28 de maio de 2023, na 316 Norte e, segundo as investigações, a suspeita tentou forjar um suicídio para burlar a apuração policial.

No entanto, após as investigações, os policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) descobriram que a acusada dava remédios para a filha, que sofria de bipolaridade. No dia do crime, a suspeita usou um cabo de computador para asfixiar e matar a vítima. Depois, saiu do apartamento levando o neto, de 3 anos.

Durante o interrogatório, a mulher confessou o crime e disse que matou a jovem para proteger o neto, uma vez que temia que a filha fizesse mal ao menino. As investigações correm em sigilo e os nomes da autora e da vítima não foram divulgados. Caso seja condenada, a mulher pode pegar uma pena de até 30 anos de prisão.