Soldado morto por PM do DF atuou nas buscas por Lázaro Barbosa

O soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás baleado por um PM do DF durante uma discussão em um bar participou, em 2021, da caçada pelo serial killer Lázaro Barbosa. Diego Purcina, até então lotado no Comando de Operações das Divisas (COD), morreu ao levar um tiro disparado pelo policial militar do DF Jefferson José da Silva.

Em 2021, o soldado integrou a equipe de mais de 200 policiais na caçada por Lázaro Barbosa. O serial killer ficou por 20 dias foragido depois de cometer uma chacina em Ceilândia em 9 de junho daquele ano. A força-tarefa de buscas pelo fugitivo se concentrou em Cocalzinho de Goiás e cidades próximas.

Purcina ingressou na PMGO em 2017 e fez parte do 10° Batalhão, passou pelo Centro de Policiamento Especializado de Ceilândia (CPE) e era lotado até então no Comando de Operações de Divisas, tropa especializada no combate a ações criminosas de maior potencial ofensivo, como o tráfico de armas, de drogas, roubo de cargas, roubo a instituições bancárias, contrabando, descaminho, entre outros.

Morte



Segundo as investigação, na noite desse sábado (2/3), Purcina estava em um bar acompanhado de amigos e familiares, quando tentou intervir nas agressões de um homem contra uma mulher no estabelecimento, no Novo Gama (GO), no Entorno de Goiás.

Câmeras e segurança do estabelecimento mostraram a confusão entre o PM de Goiás e o PM aposentado da reserva Jefferson José da Silva.

Segundo as investigações, Purcina teria tentado intervir na briga entre um casal. Na ocasião, o homem estaria batendo na mulher e o policial tentou apartar. O PM Jefferson, que é amigo do agressor, não gostou da atitude e partiu para cima do soldado, chegando a efetuar um disparo de arma de fogo contra o PM.

O PM do DF foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás. Diego Purcina deixa a mulher e um filho.