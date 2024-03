TRE-DF torna ex-deputado Leandro Grass inelegível por oito anos

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) tornou inelegível por oito anos o ex-deputado distrital e candidato ao cargo de governador do DF nas eleições de 2022, Leandro Grass (PV).

O caso é um desdobramento da denúncia apresentada pela coligação do governador Ibaneis Rocha (MDB), que afirmou que a chapa adversária abusou de meios de comunicação social na corrida ao Buriti, em 2022, como publicações envolvendo fake news.

A decisão foi proferida pelo colegiado nesta segunda-feira (4/3), por 4 a 2. Além de Grass, a sanção dos desembargadores atinge a candidata a vice-governadora da chapa, Olgamir Amancia (PCdoB).

O presidente do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ficou em segundo lugar nas eleições para o Palácio do Buriti, em 2022, com 434.587 votos. Principal nome da oposição, a possível candidatura de Grass para as eleições de 2026 fica inviável com a decisão do TRE-DF. A decisão cabe recurso.

A reportagem procurou a defesa de Grass, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Pré-candidatura

Ao Podcast do Correio, o pré-candidato ao Palácio do Buriti, Reginaldo Veras (PV), afirmou que só retira a intenção de disputar as eleições caso Grass venha a ser candidato.

Outros nomes já lançaram pré-candidatura, como o senador Izalci Lucas (PSDB) e a vice-governadora do DF Celina Leão (PP) — apoiada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e por pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).