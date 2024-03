Chega a 81 o número de mortes por complicações com dengue no DF

O número mortes de pessoas com dengue, na capital federal, chegou a 81, de acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde divulgado na tarde desta quarta-feira (6/3). Outros 79 falecimentos estão sob investigação para verificar se têm relação com a doença.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), publicado na segunda-feira (4/3), somente em 2024, a capital registrou 120.625 casos prováveis da infecção transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Nas 35 regiões administrativas da capital federal, a incidência da doença é alta em 28: Água Quente, Arapoanga, Brazlândia, Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Estrutural, Fercal, Gama, Guará, Itapoã, Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, SIA, Sol Nascente/Pôr do Sol, Sobradinho I, Sobradinho II, São Sebastião, Taguatinga, Vicente Pires, Varjão.

Vacina

Com o aumento de casos, além da baixa procura pela vacina Qdenga, o GDF decidiu, na terça-feira (5/3), ampliar a imunização para jovens de até 14 anos de idade. Até então, o imunizante era dado para crianças entre 10 e 11 anos. Os interessados em tomá-la podem procurar uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Desde o início da campanha, o Distrito Federal recebeu 71.708 mil vacinas. Já foram aplicadas 33% das doses, 25.310 do total. As remanescentes vencem em 30 de abril, por isso a importância de os pais e responsáveis procurarem vacinar os filhos que estejam na faixa etária prevista.