Via Sacra 2024: está aberto o edital de credenciamento de ambulantes

A Administração Regional de Planaltina abriu o processo de credenciamento para vendedores ambulantes que têm o interesse de participar da Via Sacra 2024, que ocorre no Morro da Capelinha. A celebração é uma das mais importantes do calendário católico do Distrito Federal e reúne, todos os anos, centenas de fiéis.

O edital dá a oportunidade de empreendedores locais expandirem os negócios durante a Sexta-feira Santa, especialmente ao longo da via que leva ao Morro da Capelinha. Os ambulantes interessados devem ir à Administração Regional de Planaltina, na sala 22, situada na Avenida Uberdan Cardoso, no Setor Administrativo de Planaltina.

O processo solicita o preenchimento de requerimento e a apresentação de documentos necessários dentro do prazo estipulado, garantindo o acesso ao local de instalação mediante à posse do Termo de Autorização de Uso emitido pela administração. Serão disponibilizados ao todo 100 Termos de Autorização de Uso, contemplando uma variedade de modalidades para os ambulantes, desde pequenas carrocinhas e trailers, sendo reservados 60 espaços para tendas de 3×3 metros.

Os interessados devem estar munidos de documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e certificado de Microempreendedor Individual (MEI), além de comprometer-se com a manutenção da limpeza em torno de seus pontos de venda. A comercialização será estritamente limitada ao dia especificado no Termo de Autorização de Uso, com a proibição expressa de venda de bebidas alcoólicas e demais restrições quanto ao horário de permanência e à localização dos produtos.



*Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Campanha recebe doações de absorventes e itens de higiene pessoal em shopping

Campanha recebe doações de absorventes e itens de higiene pessoal em shopping Cidades DF Desigualdade de renda entre homens e mulheres aumentou no DF em 2023

Desigualdade de renda entre homens e mulheres aumentou no DF em 2023 Cidades DF Cartórios devem enviar à DPDF registros de nascimento sem o nome do pai

Cartórios devem enviar à DPDF registros de nascimento sem o nome do pai Cidades DF PCDF prende trio suspeito de construir irregularmente condomínio no DF

PCDF prende trio suspeito de construir irregularmente condomínio no DF Cidades DF Morador de Taguatinga está desaparecido desde a manhã desta quarta (6/3)