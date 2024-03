Veja a rota do fumacê em ação de combate à dengue nesta quinta (7/3)

Para combater a proliferação do mosquito da dengue, os carros fumacê passam diariamente pelas ruas do Distrito Federal. O veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) vai passar por 13 regiões administrativas nesta quinta-feira (6/3). O horário de passagem é no início da manhã, das 4h às 6h, e no fim da tarde, das 17h às 19h.

A recomendação é para que as pessoas abram portas e janelas quando o carro passar para que haja uma maior eficácia do produto. Vale ressaltar que uma das formas de combater a proliferação dos mosquitos da dengue é evitando o acúmulo de água parada.

Confira a lista de locais abaixo:



Água Quente: Condomínio Guarapari QD 01 a 10;

Arniqueira: SHA CJ 06 CAAC 18 e 19, Condomínio Vereda das Águas, chácara 114 CJ 05, Condomínio das Palmeiras, Chácara 127 e 128 CJ 05, Condomínio Beija Flor;

Asa Sul: SQS 210, 408, 302, 705, 712 e SGAS 912;

Brazlândia: Setor Tradicional QD 17 a 29;

Gama: QD 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15 e 17 Setor Sul, QD 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 Setor Leste, QD 01, 02, 03, 04, 24, 26, 28 e 30 Setor Oeste, QD 55 e 56 Setor Central;

Granja do Torto: Vila Operária, Weslian Roriz;

Jardim Botânico: Condomínio Mansões Califórnia, Condomínio Quintas do Ipê, Condomínio São Francisco, Condomínio Mansões Itaipu, Condomínio São Gabriel e Condomínio Jardim Botânico V;

Lago Norte: QL 06 e 07, QI 11, Condomínio Privê Etapa 03;

Planaltina: Arapoanga Vila Dimas Condomínio São Francisco I, II, Condomínio Prado, Condomínio Veneza I, II e III, Condomínio Vila Feliz, Condomínio Portal do Amanhecer, Vila Nossa Senhora de Fátima, Estância, Rajadinha I, II, III, Assentamento Carlos Lamarca;

Recanto das Emas: QD 801

Samambaia: QR 213, 310, 405, 511, 512, 514, 612, 614, 615;

Santa Maria: Condomínio Santos Dumont, QR 204, 100, 304, 313

São Sebastião: Vila Nova Ruas 12, 13 e 29, Bairro São Gabriel;

Taguatinga: QSF 04, 06, 08; QNL 12, 14, 16, 17