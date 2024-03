Morre, aos 92 anos, Conceição Nigro Teixeira, a fada madrinha das noivas

Faleceu nesta quinta-feira (14/3) , aos 92 anos, Conceição Nigro Teixeira, uma figura icônica e querida de Brasília. Conhecida por muitos como a "fada madrinha das noivas brasilienses", Dona Conceição foi pioneira na indústria de roupas de noiva na capital federal. Sua loja na 304 Norte tornou-se um ponto de referência.

Nascida em uma família de imigrantes italianos e casada com um paraense de origem portuguesa, dona Conceição trouxe consigo não apenas habilidades excepcionais de costura, mas também um coração generoso e uma dedicação incansável às obras sociais de Brasília. Durante muitos anos, foi uma das líderes da Casa do Candango e colaborou ativamente com a Casa do Pequeno Polegar, demonstrando seu compromisso com o bem-estar da comunidade.

A loja dela, Amor e Laços, foi mais do que um simples negócio. Era um lugar onde os sonhos se tornavam realidade, onde gerações de noivas confiavam em sua expertise e gentileza para tornar seus dias especiais ainda mais memoráveis. “Ela realizou sonhos de várias noivas e famílias, durante gerações, vestindo desde avós até netas. Sempre fez questão de estar à frente da sua empresa, Amor e Laços, administrando com muito sucesso o empreendimento ao longo de 30 anos”, conta Ana Luiza Nigro, filha de Conceição.

Além de uma marca memorável na indústria de casamentos de Brasília, dona Conceição deixa para trás uma família amorosa, incluindo seis netos e uma bisneta, que a lembrarão com carinho e gratidão.

O velório de dona Conceição Nigro Teixeira será realizado nesta sexta-feira (15/3), às 8h, no cemitério Campo da Boa Esperança da Asa Sul, na capela Templo Ecumênico.