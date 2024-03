Linhas de ônibus do Cruzeiro e do Sudoeste para a Asa Norte vão mudar

A partir desta segunda-feira (18/3), as linhas de ônibus 0.168 e 0.169, que vão do Cruzeiro e do Sudoeste para a Asa Norte (pelas vias W3 e L2 ), terão mudanças de trajeto e de horários. O objetivo das intervenções feitas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) é aproveitar melhor a frota de coletivos.

As mudanças vão tornar as linhas 0.168 e 0.169 em binárias (quando há dois trajetos paralelos com sentidos opostos), alterando os percursos de volta de ambas.

A 0.168 — que, atualmente, vai até o fim da L2 (via Universidade de Brasília) — retornará para o Cruzeiro e para o Sudoeste pela W3 Norte. Já a 0.169 — cujo trajeto atual chega até o fim da W3 Norte — voltará para as regiões de origem pela L2 (via UnB). Dessa forma, no sentido volta (Plano Piloto–Sudoeste/Cruzeiro), os passageiros que estão na W3 Norte devem embarcar na 0.168, enquanto aqueles usuários da L2 Norte (via UnB) têm que acessar a 0.169.

Por sua vez, os percursos de ida (sentido Asa Norte) dessas duas linhas permanecem os mesmos. Por conta dessas intervenções, a Semob vai fazer o desmembramento da linha 169.1 (Cruzeiro/Sudoeste/W3 Norte), que passa a funcionar unicamente aos sábados, fazendo o atendimento somente na W3 Norte, com os mesmos horários e itinerário atuais da 0.169.

Novos itinerários



Linha 0.168 – Cruzeiro/Sudoeste/L2 Norte (UnB)/W3 Norte

Linha 0.169 – Cruzeiro/Sudoeste/W3 Norte/L2 Norte (UnB)

Novos horários

Linha 0.168 – Cruzeiro/Sudoeste/L2 Norte (UnB)/W3 Norte

Saindo do Terminal do Cruzeiro: 6h12, 6h36, 7h, 7h30, 8h12, 8h54, 9h36, 10h18, 11h, 11h42, 12h24, 13h06, 13h48, 14h30, 15h12, 15h54, 16h36, 17h18, 18h, 19h24, 20h48 e 22h20.

Linha 0.169 – Cruzeiro/Sudoeste/W3 Norte/L2 Norte (UnB)

Saindo do Terminal do Cruzeiro: 6h, 6h24, 6h18, 7h12, 7h51, 8h33, 9h15, 9h57, 10h39, 11h21, 12h03, 12h45, 13h27, 14h09, 14h51, 15h33, 16h15, 17h39, 18h42, 20h06 e 21h30.

* Com informações da Agência Brasília