Galeria do artista Douglas Viana pega fogo e 90% das obras são destruídas

A galeria do artista plástico brasiliense Douglas Viana pegou fogo na manhã deste sábado (16/3), na região do Jardim Botânico. De acordo com a assessoria do artista, no espaço estavam cerca de 90% da coleção artista, que juntas chegam ao valor próximo de 2 milhões.



Os vizinhos viram as chamas e chamaram as guarnições do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal que no primeiro momento, encontraram o local com muita fumaça e fogo saindo pelo teto da loja. Ainda não se sabe o que causou as chamas, mas a perícia esteve no lugar para averiguar a situação.

Douglas se encontra ainda em choque com o ocorrido. “Tudo foi perdido, é difícil acreditar na forma como tudo se foi. Ainda estamos recolhendo o que restou para pensar nos próximos passos e recomeçar”, disse assessoria do artista.









