Segunda no DF será afetada por "bolha de calor"; entenda

O dia amanheceu ensolarado nesta segunda-feira (18/3) na capital federal. Apesar disso, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para hoje é de chuvas intensas, com perigo potencial. A temperatura máxima pode chegar até os 30ºC e a mínima deve ficar nos 20ºC. Durante todo o dia, haverá pouco vento.

Uma bolha de calor — quando um acúmulo de ar quente fica preso na atmosfera — está aumentando as temperaturas de todo o país. No Distrito Federal, a previsão é de que a temperatura fique de 3°C a 4°C acima da média, nesta semana. Segundo o Inmet, pelo menos cinco estados registraram temperaturas máximas 5°C acima da média: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Ainda segundo o Inmet, a tarde no DF deve ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A noite, deverão haver chuvas isoladas. A umidade do ar vai ficar entre 45% e 95%.