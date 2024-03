Homem é preso nesta quarta por venda ilegal de medicamento abortivo

Na manhã desta quarta-feira (20/3), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 14ª delegacia de polícia (DP), realizou a segunda fase da operação Sidrá e Puá, prendendo um homem, de 57 anos, investigado pela venda ilegal de medicamento abortivo. Um destes remédios, inclusive, não

registro na Anvisa e o outro é de uso restrito em ambiente hospitalar.

A venda de ambos os medicamentos caracteriza crime previsto do art. 273 do Código Penal, com pena de reclusão de 10 a 15 anos. Pelo menos duas pessoas são investigadas por se associarem visando comercializar ilegalmente os remédios

Homem suspeito de vender os medicamentos (foto: Reprodução/Redes sociais)

A morte de uma mulher, de 31 anos, que tomou o abortivo, deu início as investigações. Na ocasião, ela engravidou, tomou o medicamento e tirou a própria vida por não conseguir conviver com este fato, segundo a PCDF.

Já foram cumpridos três mandados de busca e um de prisão, de forma que dois mandados foram cumpridos nas residências dos investigados e outro numa farmácia localizada no Gama. Na casa de um dos investigados foram encontradas receitas médicas de uso controlado carimbadas por médico e sem o nome do paciente, iguais as demais receitas que foram apreendidas em uma farmácia. Há suspeita de que os documentos sejam falsos.

A venda dos medicamentos ilegalmente caracteriza crime previsto no Código Penal, com pena de reclusão de 10 a 15 anos (foto: Reprodução/PCDF)