Semana começa com tempo nublado e pancadas de chuva isoladas no DF

A semana da Páscoa começa, nesta segunda-feira (25/03), com previsão de tempo nublado e a possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para as precipitações, que devem continuar até, pelo menos, quinta-feira (28/3).

As temperaturas devem variar entre uma mínima de 19°C e uma máxima de 29°C, mantendo-se estáveis ao longo do período. A umidade mínima do ar será de 55% e a máxima, 95%.

De acordo com Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, a possibilidade de chuva isolada em diferentes áreas mantém o alerta amarelo em vigor. “O alerta de perigo potencial continua nos próximos dias, muito difícil não ter chuva que possa provocar impactos em alguém”, ponderou.

O alerta amarelo emitido pelo Inmet destaca que há risco potencial de precipitação entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm/dia. Além disso, são esperados ventos intensos, com velocidades variando entre 40 a 60 km/h. Embora o risco seja baixo, há a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A intensidade do vento prevista é classificada como fraca e moderada. Recomenda-se que a população esteja atenta às condições climáticas e tome as precauções necessárias ao longo do dia para garantir a segurança pessoal e evitar possíveis danos.