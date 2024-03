Empreendedor de Ceilândia prova potencial do comércio da cidade

Messias Vasconcelos, 64 anos, mudou-se para a Ceilândia em 1980. Quando chegou à cidade, com quase 20 anos de idade, notou que a região, recém-nascida, tinha um grande potencial, especialmente para os comércios, uma vez que novos os moradores chegavam a todo momento e não haviam mercados, farmácias e nem outros locais básicos para sobreviver. "Havia uma carência de comércio. A população estava recebendo casas, se mudando imediatamente, mas faltava tudo. Era uma cidade entregue, porém, sem estrutura nenhuma, tudo veio depois."

Em 1983, então, Messias montou o seu primeiro empreendimento, a farmácia pioneira do Setor O, a Drogaria Messias. "Eu era amigo de um grupo de médicos, jogávamos bola juntos, e eles me incentivaram a montar a farmácia. Me prometeram que iriam ao local aos sábados para consultar a população de graça, na intenção de alavancar o negócio."

O empresário contou que a ajuda dos médicos foi muito importante para que o negócio vingasse. O comércio funcionava 24 horas, Messias fornecia os medicamentos na modalidade "caderneta", anotava os nomes dos clientes no caderninho para receber o valor depois. "Até hoje eu forneço, para essas famílias, o pagamento pela caderneta. O pessoal vem e eu deixo claro que pode levar fiado, mas faço questão de colocar a conta no cadastro com os nomes do bisavôs (risos)."

A rede farmácia de Messias carrega uma história tão significativa para a população que hoje, 21 anos depois do primeiro ponto ser inaugurado, recebe o carinho de moradores que, com gratidão, fazem questão de lembrá-lo das memórias que têm do local. "Um dia eu estava em um restaurante com a minha esposa e uma mulher olhava muito para mim, eu fiquei constrangido, mas, de repente, ela se levantou e veio até mim agradecendo porque eu tinha furado a orelha dela quando ela ainda era apenas um bebê", contou emocionado.

"Eu tive duas mães, a humana e a Ceilândia. Essa cidade cuidou de mim, me acolheu, fiz muitas amizades aqui. Eu fui presidente da Associação Comercial da Ceilândia por oito anos e ajudei a melhorar o setor de indústrias da cidade, eu conheço os quatro cantos deste lugar."

Na Ceilândia, Messias fez a família crescer. Atualmente, a primeira loja que foi inaugurada com um tamanho de 50m², tem mais de 300m². A rede de farmácias aumentou rapidamente e agora o empresário tem mais 10 Drogarias Messias espalhadas por toda a região.