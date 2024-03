Homem é preso por violência doméstica e posse de arma em Samambaia

Na noite do último domingo (24/3), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP31), prendeu um homem acusado de violência doméstica e posse ilegal de arma fogo, na QR 307, em Samambaia.

Chegando ao local, os policiais notaram que a vítima, visivelmente abalada, era coagida pelo companheiro para minimizar os acontecimentos e esconder a agressão. Rapidamente, os agentes iniciaram uma busca pessoal no suspeito, seguida de uma busca domiciliar.

Durante a investigação, a equipe encontrou uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, com 12 munições, guardada em uma maleta no quarto do casal. Com a descoberta, ambos foram encaminhados à delegacia, onde se verificou que o suspeito, de 45 anos, tem uma passagem por homicídio e outras duas por roubo. Atualmente, cumpre serviços pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP).

Veja o vídeo do momento da investigação: