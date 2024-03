Inscrições abertas para castração gratuita de cães e gatos machos e fêmeas

Cães e gatos machos e fêmeas vão ter castração gratuita no Distrito Federal. Oferecendo até 2.432 vagas, a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema-DF) proporcionou essa campanha para os tutores que querem castrar seus animais de estimação. As inscrições para a aplicação em gatos ocorre das 9h às 14 horas, nesta quarta-feira (27/3), e para cães, no mesmo horário, nesta quinta-feira (28/3).

Para os interessados, é necessário criar uma conta no sistema Participa-DF e acessar o site Agenda-DF. Após isso, tem de escolher uma clínica conveniada, ler as orientações e marcar o agendamento. Baixar o comprovante e levar os documentos necessários no dia que for castrar o cão ou o gato é essencial.

Veja as vagas das clínicas participantes:

Animais Hospital Veterinário: 272 vagas para cachorros, 272 para cadelas, 240 para gatos e 240 para gatas.

Coração Peludinho: 240 vagas para cachorros e cadelas, 192 para gatos e gatas.

Dr. Juzo: 80 vagas para cachorros e cadelas, 80 para gatos e gatas.

PetAdote: 64 vagas para cachorros e cadelas, 48 para gatos e gatas



*Com informações da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema-DF)