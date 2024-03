Após as fotos oficiais de Emmanuel Macron com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se tornarem meme nas redes sociais, o presidente francês entrou na brincadeira e também fez uma montagem dos dois. A imagem compartilhada por ele, nesta quinta-feira (28/3), fez referência ao filme indicado ao Oscar La la land.



O meme foi postado nas redes sociais do presidente francês e, na legenda, Macron brincou ainda mais com o fato de as fotos terem viralizado.

"Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França!", escreveu ele em português.

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento ! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França !



Obrigado, @LulaOficial e @JanjaLula, obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento.… pic.twitter.com/IlFsOW96WW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 28, 2024

O presidente francês também agradeceu aos brasileiros pelo acolhimento no país e destacou os principais feitos que teve durante a visita na postagem.

As fotos que viralizaram foram tiradas em Belém pelo fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert, e chamaram a atenção pelo clima descontraído entre os dois.

Relembre alguns memes:

Macron com a esposa / Macron com o Lula pic.twitter.com/aXsm5YlGj1 — thales souza reis (@thsouzareis) March 27, 2024

Eu tô apaixonada pelo ‘pre-wedding’ do Lula e do Macron ???? pic.twitter.com/EqzBpge1ex — Miss Comenta ???? (@CometaMiss) March 27, 2024