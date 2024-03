Uma funcionária de uma farmácia de Santa Maria foi agredida com uma coronhada na cabeça durante um assalto, na noite desta quinta-feira (28/3). Câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento registraram a ação dos criminosos. Um dos autores foi linchado por populares e chegou a ser esfaqueado.

A PMDF foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a uma farmácia e, no local, encontraram um dos autores já detido pela população. O segundo conseguiu fugir. "Fizemos diligências e identificamos a residência dele. Constatamos que ele havia trocado de roupa. A roupa usada no crime e o simulacro de arma de fogo estavam na residência", explicou o tenente Pedro Henrique.

O foragido estaria passando um tempo com a avó no DF, mas é morador de Águas Lindas de Goiás e teria vindo à capital para cometer crimes. Nas imagens, é possível ver o momento em que a funcionária é abordada por um dos assaltantes. Ele a ameaça e aponta o simulacro em direção à ela. Em seguida, dá uma coronhada na cabeça da mulher.

Testemunhas detiveram um deles e o esfaquearam na perna. Ele foi detido e levado ao hospital. O segundo envolvido segue foragido.