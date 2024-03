Temporal causa transtornos e estragos na região do Sol Nascente; veja vídeo

A chuva que caiu na tarde desta quinta-feira (28/3) no Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal, teve um impacto significativo na vida dos moradores, resultando em alagamentos, transtornos no trânsito e danos a população que desafios durante o período chuvoso.

Dona Francisca Matias, de 65 anos, moradora da região relatou dos problemas causados pela chuvas. “Quando chove aqui, só Deus na causa. A população em frente ao supermercado TremBom é quem mais sofre. A enxurrada leva até moto, as vezes carro, agora de tarde a água levou o para-choque de um carro” relatou ela. “É preciso fazer boca de lobo porque a água desce e não tem para onde ir”, sugeriu.

Veja o Vídeo:

O meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) Cleber Afonso Souza explicou a causa das fortes chuvas nesta tarde.

"O que provocou as chuvas foi uma forte área de instabilidade que se formou no DF e Entorno. Esse sistema já perdeu intensidade e a tendência agora é de que as chuvas irão diminuir cada vez mais nas próximas horas”. As quatro regiões onde mais choveu foram Gama (23,6mm), Brazlândia (13,8), Plano Piloto (2,6mm) e Paranoá (2,2mm).



*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti