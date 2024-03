Maior acervo de literatura brasiliense está na Biblioteca Pública de Brasília

Biblioteca Pública de Brasília celebra 34 anos de incentivo à leitura A Biblioteca Pública de Brasília (BPB) completa, nesta terça-feira (12), 34 anos da sua abertura. Desde então, ela tem figurado entre as mais frequentadas do Distrito Federal. Só no ano passado foram quase 28 mil visitantes, entre crianças, jovens, adultos e idosos, atrás apenas das bibliotecas Nacional de Brasília e Pública de Ceilândia. Em relação ao número de exemplares, o espaço tem o segundo maior acervo, um total de mais de 26 mil livros, gibis, dicionários e revistas que podem ser retirados pela população. - (crédito: PAULO H CARVALHO/Agência Brasília) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Biblioteca Pública de Brasília (BPB), localizada na 512/513 Sul, reúne o maior acervo de livros de autores brasilienses de todo o Distrito Federal.

No local, estão disponíveis 622 obras de crônicas, poemas, contos, romances e outros gêneros, escritos por 437 homens e 185 mulheres. São duas prateleiras próximas à entrada da biblioteca, devidamente identificadas como “escritores de Brasília”.

Aberta da segunda a sexta-feira das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 13h30, o espaço fica em uma edificação térrea de 313 metros quadrados, com área coberta para estudo e pesquisa, cabines individuais, ponto infantil, estantes com acervo de livros, telecentro com computadores, um jardim para leitura ao ar livre, sala administrativa e banheiros.

*Com informações da Agência Brasília